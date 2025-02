Karetsas onder druk om te kiezen voor België en Griekenland: "Niet verkeerde beeld geven"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voetbalminnend België volgt met argusogen op wat Kos Karetsas zal doen. Kiest de youngster van KRC Genk voor de Rode Duivels of Griekenland?

Het leeft al enkele maanden en nu de Rode Duivels een nieuwe bondscoach hebben en de volgende interlandbreak eraan komt wordt de vraag haast elke dag bovengehaald: kiest Kos Karetsas voor België of Griekenland?

Karetsas heeft zowel het Griekse als Belgische paspoort in handen, maar zijn jeugdinterlands speelde hij voor de Rode Duivels. De speler van KRC Genk blijft de boot afhouden en zegt dat de keuze nog niet gemaakt is.

Al wordt de druk meer en meer opgevoerd en ziet het er naar uit dat hij zijn keuze moet maken in de volgende interlandbreak die volgende maand op de agenda staat.

“Ik ga gewoon zeggen dat ik gefocust ben op mijn club”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “Vorige keer dat ik er iets over zei, werd er van gemaakt dat ik druk aan het zetten was op de bond. Ik wil niet het verkeerde beeld geven. Ik voel me nergens te goed voor.”

“Ik wil gewoon dat jullie weten dat ik gefocust ben op mijn club en dat het zeker niet de bedoeling is dat de nationale ploeg zich onder druk voelt om mij op te roepen. ik heb geen haast. We zullen wel zien”, besluit hij.