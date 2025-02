Tien titels met Club Brugge of... volgend jaar naar het WK met de Rode Duivels? Hans Vanaken komt met héél verrassend antwoord op de proppen

Hans Vanaken is één van de namen die worden genoemd om terug te keren bij de Rode Duivels? De aanvoerder van Club Brugge keert héél graag terug bij de nationale ploeg. Al is er eigenlijk wél een voorwaarde...

Dé vraag die Hans Vanaken voorgeschoteld kreeg is luid én duidelijk: tien titels met Club Brugge of op het WK van 2026 staan? Het antwoord van de middenvelder is even helder.

"Het hangt ervan af waar ik sta op het WK", aldus de 23-voudig Rode Duivel in Het Laatste Nieuws. "Ik heb het al meegemaakt langs de zijlijn, hé. Als basisspeler? Dan zou ik voor het WK kiezen. Dat zou een extraatje geven aan mijn carrière."

"Bovendien ligt het WK korterbij", gaat Vanaken verder. "Tien titels met Club Brugge is nog ver, hé. Ik heb er nu zes op negen seizoenen. Om tien stuks te halen moet ik nog eventjes voetballen."

Het blijft een vreemd gegeven dat Vanaken nooit een volwaardige basisspeler is geweest bij de Rode Duivels. "Maar dat heeft alles te maken met de generatie waarin ik heb gespeeld."

Ik ben heel fier dat ik er vier jaar lang altijd bij was bij de Rode Duivels

"Ik ben heel fier dat ik er vier jaar lang altijd bij was", relativeert de middenvelder. "Ik heb een EK én een WK meegemaakt. Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat de jongens die wel speelden op een hoger niveau stonden dan ikzelf."