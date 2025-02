Twijfels bij de keuze voor Dante Vanzeir: "Zo'n speler heeft KAA Gent niet rondlopen"

KAA Gent pakte uit met de komst van Dante Vanzeir. Al is het volgens Wim De Coninck maar de vraag of hij goed tot zijn recht zal komen.

KAA Gent had een belangrijke missie tijdens de wintermercato: offensieve versterking binnenhalen. Met Leo Lopes en Dante Vanzeir werden twee fikse versterkingen in huis gehaald. Toch blijft iedereen een beetje op zijn honger zitten, zo oordeelt Wim De Coninck over de transferperiode van de Buffalo’s. Er was nog meer dan dit nodig.

“Eigenlijk is Vanzeir de één-op-één vervanger van de onfortuinlijke Max Dean, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat Dante toch het beste tot zijn recht komt wanneer hij gekoppeld kan worden aan een andere spits”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vanzeir vormde bij Union SG een tandem met Denis Undav. “Maar zo'n speler heeft KAA Gent niet rondlopen. Die sterke centrumspits kwam er niet. En eigenlijk heb je ook een creatieve middenvelder nodig die fysiek in staat is om de nodige kilometers te maken.”

Die rol zou moeten weggelegd zijn voor Sven Kums. “Een rol die Sven Kums niet meer elke week kan vervullen, wat niet zo vreemd is gezien zijn leeftijd. Lopes brengt veel energie, maar is dan weer geen creatieve speler.”

Vraagtekens dus die niet uitgewist raakten tijdens de wintermercato. Het is aan trainer Danijel Milicevic om de spelersgroep snel tot één geheel te vormen.