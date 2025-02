Dit zal heel wat voetbalfans teleurstellen: enorm bekende voetbalgame zal zijn 2025-editie nooit uitbrengen

Slecht nieuws voor alle fans van Football Manager. De editie van 2025 zal nooit uitkomen, het blijft wachten op die van 2026 dus.

Dit is slecht nieuws voor iedereen die van het bekende videospel houdt. Zelfs als we moeten toegeven dat we het een beetje zagen aankomen.

Na al te zijn uitgesteld van november naar maart omdat het spel nog niet klaar was, heeft Sports Interactive aangekondigd dat de release van Football Manager 2025 definitief van de baan is. Op vrijdag werd dit gecommuniceerd.

"We weten dat dit een grote teleurstelling is, ook omdat de releasedatum al twee keer was verplaatst, en we weten dat velen van jullie uitkeken naar de release van het spel."

Sports Interactive benadrukt dat het idee om het spel "zoals het is" uit te brengen en bugs gaandeweg te repareren wel is overwogen, maar "dat dit niet de juiste manier van handelen is."

"We weten ook dat het uitbrengen van het spel in maart, aan het einde van het seizoen, te laat zou zijn om te wachten tot spelers het nieuwe spel volgend jaar zouden kopen."

Er zijn heel wat fans die het spel op voorhand al hadden gekocht, en die bleven wachten. Zij krijgen hun geld nu gewoon terug.