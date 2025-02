Na maanden vindt voormalige SK Deinze-speler nog een nieuwe club: "Dat is de trieste realiteit van het Belgische voetbal"

Gaëtan Hendrickx heeft zich onlangs herpakt in Eupen. Sinds het faillissement van Deinze heeft hij enkele minder fraaie aspecten van ons voetbal gezien.

Het heeft even geduurd, maar Gaëtan Hendrickx heeft uiteindelijk ook weer een club gevonden. Na het faillissement blijft hij in 1B met een transfer naar KAS Eupen: "Het is een grote opluchting, want na maanden van wachten en fysieke training alleen, had ik niet veel referentiepunten meer", bekent hij aan de RTBF.

De 29-jarige middenvelder heeft tot het einde van het seizoen getekend: "We hebben afgesproken om aan het einde van het seizoen de balans op te maken: als beide partijen tevreden zijn, is het niet uitgesloten dat we samen doorgaan. We zullen snel zien. Het seizoen is kort: er zijn nog maar tien wedstrijden tot het einde van het reguliere seizoen," zei hij.

Een vrij onzekere winter

Voor hij bij Eupen belandde, beleefde Hendrickx, die zonder makelaar onderhandelde, wat avonturen: "Ik hoopte ook mijn kans in het buitenland te wagen, ik had trouwens wat contacten, vooral in exotische landen, maar het was onmogelijk vanwege familiale redenen. Ik heb ook vernomen dat niet-gemachtigde agenten mijn naam hebben aangeboden bij verschillende clubs... maar ik was zelfs niet op de hoogte! Het is een jungle, en wij zijn slechts stukken vlees", aldus Hendrickx.

"Eigenlijk heb ik nog geluk: Eupen is een serieuze club, op een gezonde manier beheerd. En van alle ex-spelers van Deinze, zijn we... slechts met vier die een professionele club hebben gevonden. De anderen moesten zich tevreden stellen met clubs in amateurreeksen. Dat is de trieste realiteit van het huidige Belgische voetbal", besluit Hendrickx.