Publiekslieveling Zakaria El Ouahdi heeft bijzonder mooie woorden voor Genk-fans

KRC Genk ligt uit de beker, na een zeer verdienstelijke partij tegen Club Brugge. De Limburgers moesten een 2-1 achterstand goedmaken, maar ze lieten het na hun kansen af te werken.

KRC Genk bleef woensdagavond met een heel zuur gevoel achter. Het speelde een verdienstelijke wedstrijd en voetbalde veel kansen bij elkaar, maar de efficiëntie ontbrak.

"Als we hier beter afwerken, dan zouden we hun kapot gemaakt hebben. Maar goed, dat is niet gebeurd", vertelde Zakaria El Ouahdi na afloop.

Nu dan maar vol voor de titel. Dat verkondigden de spelers én coach Thorsten Fink al, iets wat de fans graag horen. Zij deden overigens ook serieus hun best om hun ploeg naar de volgende ronde te helpen.

De fans hadden de bus van Genk opgewacht, en waren de hele wedstrijd goed te horen. "Voor we met de bus kwamen zag je al veel vuurwerk. In het stadion was er ook héél veer sfeer", vertelde publiekslieveling El Ouahdi over de supporters.

"We zijn heel trots op hen en de manier waarop ze ons hebben aangemoedigd. We zullen hen in de andere matchen ook laten zien wat Genk is", besluit hij. Dat kan zaterdag al, want dan neemt KRC Genk het thuis op tegen Cercle Brugge.