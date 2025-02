Voetbalbond doet er alles aan om Thibaut Courtois terug te krijgen: zijn ex-trainer wordt naar Duivels gehaald

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tijdens de interlandbreak in maart zal Guy Martens, de huidige keeperstrainer van KRC Genk, tijdelijk instaan voor de begeleiding van de doelmannen bij de Rode Duivels. Dat maakte de Belgische voetbalbond vrijdag bekend.

Hoewel Rudi Garcia als nieuwe bondscoach is aangesteld, is zijn technische staf nog niet volledig samengesteld. De Fransman bracht enkele assistenten mee, maar de voetbalbond wil ook Belgische specialisten aan zijn team toevoegen. Sports director Vincent Mannaert neemt zijn tijd om de juiste balans in de staf te vinden.

Omdat er nog geen vaste keeperstrainer is aangesteld, zal Martens deze rol tijdelijk opnemen voor de Nations League-wedstrijden tegen Oekraïne. Zijn benoeming is een logische keuze, aangezien hij bekendstaat als een van de beste keeperstrainers van het land.

Bovendien heeft Martens een goede band met de nationale doelmannen Koen Casteels en Thibaut Courtois. Die laatste liet al verstaan open te staan voor een terugkeer bij de Rode Duivels.

Daarnaast heeft de voetbalbond nauwe contacten met KRC Genk, waar ook de thuiswedstrijd tegen Oekraïne zal worden gespeeld.

Mannaert heeft de betrokken doelmannen, inclusief Courtois, persoonlijk op de hoogte gebracht van de tijdelijke aanstelling van Martens. De verwachting is dat de voetbalbond na de interlandperiode een definitieve keeperstrainer zal aanduiden.