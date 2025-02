"Voor alles is een eerste keer": Thorsten Fink houdt zich helemaal niet in

KRC Genk heeft niet veel tijd om stil te staan bij de bekeruitschakeling. De competitieleider moet vol aan de bak tegen Cercle Brugge.

De ontgoocheling van de bekeruitschakeling is al weg bij KRC Genk, zo meldde trainer Thorsten Fink op zijn persconferentie. De focus ligt al volledig op het duel van morgen met Cercle Brugge.

Een zware klus, maar de Limburgers hebben ondertussen in de eigen Cegeka Arena een heel knappe thuisreputatie opgebouwd. Rotaties zullen er hoe dan ook zijn.

“Op basis van data zien we wie even rust nodig heeft. We hebben een sterke groep, iedereen is klaar om te spelen”, vertelt Fink aan Het Belang van Limburg.

Eén ploeg zal zijn record kwijtspelen in de confrontatie tussen Genk en Cercle. Fink pakte al elf thuiszeges op rij, Feldhofer verloor nog niet met de Vereniging. “Voor alles is een eerste keer”, grijnsde Fink. “Het lukt me niet steeds, maar ik vond ditmaal de juiste woorden in de kleedkamer.”

De Duitser sprak ook met de fans na de nederlaag. “Die kwam spontaan. Ik voelde de verslagenheid, terwijl ook onze supporters tot het uiterste waren gegaan. Wij vormen één hecht geheel, dat is onze kracht.”