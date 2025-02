🎥 📷 Alles in het teken van de Gouden Schoen: Hans Vanaken krijgt bijzonder eerbetoon op Jan Breydel, ander Club Brugge-icoon kijkt toe

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hans Vanaken heeft dinsdag zijn derde Gouden Schoen gewonnen. Het Jan Breydelstadion heeft de middenvelder zaterdag geëerd voor de thuiswedstrijd tegen OH Leuven.

De Gouden Schoen wordt ieder jaar gezien als de belangrijkste individuele prijs in het Belgisch voetbal. Er zijn er maar een paar die hem drie keer wonnen.

Hans Vanaken zit nu in dat clubje, met onder andere ex-Club Brugge-speler Jan Ceulemans. Om Vanaken nog eens in de bloemetjes te zetten bracht het Jan Breydel voor de match tegen OHL een mooi eerbetoon aan zijn kapitein.

Het thuispubliek had een mooie tifo gemaakt met Vanaken erop, drie Gouden Schoenen en de tekst: "Poetry in motion". Voor de aftrap kreeg hij ook een moment, zelf Ceulemans was erbij.

Ook Nicky Hayen (Trainer van het Jaar) en Simon Mignolet (Doelman van het Jaar) vielen in de prijzen op het gala dinsdag. Zij kregen ook een mooi eerbetoon. Vanaken speelde bovendien, ter gelegenheid van zijn derde Gouden Schoen, met een speciale kapiteinsband en een speciaal truitje.

🤩 | Het Jan Breydelstadion eert zijn Gouden Schoen. 🏆🖼️ #CLUOHL pic.twitter.com/D6OdfDdwug — DAZN België (@DAZN_BENL) February 8, 2025