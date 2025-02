🎥 "Hij is onhandig, en slecht in voetbal": Will Still praat zonder filter over zijn trainingsmethoden en... zijn broer

Ik ben gewoon Will, een normale vent. De coach van RC Lens wil blijven zoals hij is, ondanks het succes dat hij al enkele seizoenen kent. De Belgische coach van de Artesiens aarzelt niet om enkele oefeningen te doen met zijn spelers tijdens de training.

Deze week sprak Will Still met Swann Borsellino tijdens een interview exclusief voor het officiële McDonald's Ligue 1-account. De coach van RC Lens sprak onder andere over de relatie die hij heeft met zijn spelers tijdens trainingssessies.

Terwijl veel coaches ervoor kiezen niet deel te nemen aan oefeningen, doet Will Still dat wel zodra hij kan. "Je moet gewoon jezelf zijn. Als je zin hebt om te spelen, moet je spelen. En als je bang bent dat je geloofwaardigheid in het gedrang komt, doe het dan niet. Als je zo lang in het voetbal zit, zul je nooit ongeloofwaardig zijn. Als er een tackelspel of een 'toro' is, moet je meedoen!"

Dit is niet de gebruikelijke aanpak van zijn broer, Edward Still, die ervaring heeft als coach bij Eupen, Kortrijk en Charleroi, voordat hij de assistent van Will Still werd in de Ligue 1. De hoofdtrainer aarzelde niet om een ​​grapje te maken over zijn broer.

"Ed, hij is onhandig, hij is slecht in voetbal. Hij heeft een lang lichaam dat breekt. Toen hij speelde, was hij goed in zijn element: rennen, koppen en tackelen, maar je moest hem de bal niet geven. Als hij een bal ziet, heeft hij geen zin om erop te trappen. Hij wil niet meedoen aan 'toro' omdat hij weet dat hij het niet kan."

Als Will Still zoveel speelt met zijn spelers, komt dat misschien ook doordat hij veel minder de kans krijgt om terug te keren naar België om dit te doen met zijn jeugdvrienden. "Met vrienden spelen is wat ik het meest mis. Het was een uitlaatklep."