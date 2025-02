🎥 Zelfs de steward kon het niet geloven: derdeklasser scoort absolute wereldgoal tegen Manchester City, dat dankzij Kevin De Bruyne nog verder mag bekeren

Na de zege tegen Club Brugge is alles weer in het honderd aan het lopen bij Manchester City. Afgelopen weekend verloren de Citizens met 5-1 van Arsenal, en nu liep het bijna mis tegen een derdeklasser.

Op zaterdag had de regerende Engelse kampioen de grootste moeite om te ontsnappen aan de val die Leyton Orient, de negende in de Engelse League One, voor hen had gezet.

De League One-ploeg speelde hun wedstrijd van het seizoen en opende de score na een kwartier met een indrukwekkend doelpunt van bijna aan de middenlijn. Nadien leverde hun doelman, de jonge Josh Keeley (21 jaar), de prestatie van zijn leven door Grealish, Savinho, Marmoush en de anderen herhaaldelijk af te weren.

