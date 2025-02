Duchâtelet twijfelt aan hoe VAR beslissingen neemt: "Na commentaar op tv"

Roland Duchâtelet mag er dan wel 78 zijn, hij heeft over alles nog een duidelijke mening. En al zeker als het over de VAR gaat.

Naar eigen zeggen moeit Roland Duchâtelet zich niet met sportieve beslissingen, maar het reilen en zeilen van STVV volgt hij nog van heel dichtbij op. Volgens Duchâtelet is er geen gevaar om nog te degraderen, maar kregen de Kanaries wel af te rekenen met veel tegenslag met de arbitrage en de VAR.

“STVV staat zeven punten lager dan het had moeten staan. Neem die penalty’s in Union. Bij nummer één kwam de bal van de arm van de speler van Union die op 40 cm van Godeau stond”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Duchâtelet twijfelt zelfs aan hoe de VAR beslissingen neemt. Volgens de policy mag de VAR in Tubeke de commentatoren vanop televisie niet horen, maar daar twijfelt Duchâtelet aan.

“In Union-STVV riep de commentator meteen met veel overtuiging dat de scheidsrechter de penaltyfout van Godeau niet had gezien. Boterberg had in eerste instantie terecht niet gefloten. De VAR was aanvankelijk ook van oordeel dat het geen duidelijke penalty was, maar het trio in Tubeke ging twijfelen na het commentaar op tv”, klinkt het.

“Dan hebben ze toch beslist om Boterberg naar het scherm te roepen. Die moest dan op het veld, omringd door enthousiaste supporters van Union, snel en in ongunstige psychologische omstandigheden een bijzonder complexe situatie inschatten. Met het gekende gevolg.”