Ivan Leko hangt op zijn verjaardag de grapjas uit op zijn persconferentie

Standard kan naar boven kijken in de rangschikking. Het doel is om over KAA Gent te wippen naar de zesde plaats.

Ivan Leko werd vrijdag 47 jaar oud. Een moment om bij stil te staan voor de Kroaat, want de jaartjes komen er sneller en sneller bij. “Niet zo lang geleden was ik nog de jongste coach in eerste klasse. Nu hebben alleen Felice (Mazzu, red.) en Besnik (Hasi, red.) meer wedstrijden dan mij als coach in eerste klasse”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De doelstelling is duidelijk: bij de top zes eindigen. “Met 35 punten moeten we ons geen zorgen meer maken over de play-downs. Dus moeten we onszelf andere doelen opleggen en ambitieus zijn. We willen weten waar onze limieten liggen en tot de laatste minuut meestrijden voor die top zes.”

Leko kreeg er met Gavin Bazunu een doelman met ervaring in de Premier League bij. Dat stemt hem blij, de 22-jarige Ier kan de ploeg zeker wat bijbrengen, zeker nu ook Henkinet nog eens geblesseerd is.

“Ons geloof in Epolo blijft groot, maar we konden moeilijk de belangrijkste maanden van het seizoen aanvatten met drie doelmannen van negentien jaar”, gaat hij verder.

Op de vraag wie er zondag in doel staat, wil Leko niet ingaan. “Een doelman”, hangt hij de grapjas uit. “Epolo heeft deze week twee keer meegetraind na zijn blessure. Hij is in principe dus speelklaar.”