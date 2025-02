On-Genks: Heynen ziet Fink dingen doen die andere jaren helemaal niet konden

Geen bekerfinale voor KRC Genk. Toch laten Bryan Heynen en co het kopje helemaal niet hangen en zetten ze volop in op de landstitel.

De teleurstelling na de bekeruitschakeling was bijzonder groot in het Genkse kamp. De terugwedstrijd leefde enorm in Genk, maar het mocht niet zijn.

In al zijn jaren bij de Limburgers zag Heynen heel wat trainers de revue passeren. Fink is de compleetste van hen allemaal, zo vertelt de Genkse kapitein aan Het Laatste Nieuws. “Hij is én tactisch sterk, én hij is sterk in het managen van de groep”, klinkt het.

“Vaak was het het een of het ander. Fink is het meest allround. Hij drukte ons op het hart dat de uitschakeling tegen Club niet betekent dat onze andere droom wegvalt. Dat is het mooie aan topsport. Je krijgt altijd nieuwe kansen.”

Die andere kans gaat nu volledig op de titel. Dat die droom uitgesproken wordt is totaal on-Genks. “De andere jaren werd dat woord wat gemeden”, beaamt Heynen.

“Het feit dat we er toen te voorzichtig mee omgingen, werkte misschien een beetje verlammend. Je moet dat net durven benoemen. En in feite verandert het ook niks, hé. Je moet naar de realiteit kijken en die is dat wij een paar matchen voor de play-offs bovenaan staan. Het zou dom zijn om nu te zeggen: 'We zien wel'.”