🎥 Ongeloof na goal van Manchester United: "Heb je geen VAR voor nodig"

Manchester United stoot door in de FA Cup. Al was er achteraf veel ongeloof over de winning goal.

In de slotminuut van het bekerduel tussen Manchester United en Leicester City scoorde Harry Maguire met een heel mooie kopbalgoal. Al had elke voetballiefhebber meteen het gevoel dat dit vanuit buitenspel gebeurde. De beelden kan je hieronder bekijken. In de bekercompetitie is er echter geen VAR en omdat de lijnrechter niks zag werd de goal gewoon goedgekeurd. Tot grote frustratie van Leicester-coach Ruud van Nistelrooy. “Voor deze situatie heb je geen videoscheidsrechter nodig”, zie hij achteraf. “Dit ging niet om centimeters. Hij stond een halve meter buitenspel. We hebben een goede wedstrijd gespeeld.” “Natuurlijk kwamen we in de tweede helft onder druk te staan, zoveel kansen gaven we niet weg. We verdienden het om een verlenging te spelen of misschien wel strafschoppen te nemen. Zulke beslissingen op dit niveau zijn lastig te accepteren.” De wedstrijd had een extra bodem voor Van Nistelrooy. Hij wou graag coach worden van Manchester United, na het ontslag van Erik ten Hag. Maar de club koos voor Ruben Amorim en die koos voor een andere assistent dan Van Nistelrooy. 😱 𝐎𝐍𝐆𝐄𝐋𝐎𝐅𝐄𝐋𝐈𝐉𝐊! Harry Maguire kopt de winnende binnen uit buitenspelpositie, maar er is geen VAR aanwezig! 🤯#FACup #ManchesterUnited #Maguire pic.twitter.com/OIISfvqS69 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 7, 2025