Beveren dompelt Luik in rouw en zet nieuwe stap richting Jupiler Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Challenger Pro League stonden op zondag drie interessante duels op het programma. SK Beveren trok op bezoek naar Seraing in een duel dat voor beide ploegen van belang was. En het leverde wel wat spektakel op.

Seraing staat nog steeds maar veertiende in de stand en heeft dus dringend punten nodig om wat zekerder te kunnen ademen en degradatie naar de amateurreeksen te vermijden. Twee assists van De Schryver SK Beveren van zijn kant hoopt nog steeds op promotie naar de Jupiler Pro League en moet daartoe om te beginnen in de top-6 zien te eindigen om zo via de play-offs en barrages alsnog voor promotie te gaan zorgen - de top-2 lijkt te veraf. Beveren greep de match in Luik meteen in handen en na twintig minuten voetballen leverde dat ook een eerste doelpunt op. Corryn was de afwerker van dienst op aangeven van De Schryver. 0-2 zege voor Beveren Die kon nog voor de rust ook assistgever spelen bij de 0-2 van Abrahams en zo was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. De tweede helft zou uiteindelijk een maat voor niets gaan worden. Beveren loopt door de overwinning wat verder weg van Club Luik en nadert op Lierse in de strijd om de top-6 en de play-offs, voor Seraing blijft het vooral bang naar beneden en jong Genk kijken.