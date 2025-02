Iedereen meteen vol lof voor Dante Vanzeir van KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dante Vanzeir maakte bij zijn eerste wedstrijd in loondienst voor KAA Gent meteen indruk op de analisten. We mogen dan ook nog veel van hem gaan verwachten de komende maanden, zo lijkt het.

“Snel diepspelen, Vanzeir houdt daar wel van met zijn laag zwaartepunt. Dat heeft hij bijgeleerd tegenover bij KV Mechelen. Ik heb ook de indruk dat hij iets heeft toegevoegd aan zijn kwaliteiten vanuit Amerika, zodat hij het nu wel alleen kan als het nodig is”, aldus Filip Joos in Extra Time.

“Ze speelden ook al naar zijn kwaliteit”, pikte Franky Van der Elst in. “Er zat veel diepgang in en dat heeft hij graag. Aanzetten en proberen in de zestien te komen. Hij vertrekt meteen, hij wacht niet.”

Altijd in de diepte

Karel Geraerts ziet dat Vanzeir altijd gebaat is met een man naast zich: “Hij loopt altijd in de diepte. Zijn grootste kwaliteit is dat hij dat negentig minuten non-stop kan doen.”

“Tegen Anderlecht was het maar een uurtje, maar hij stond ook nog maar op vijftig-zestig procent van zijn mogelijkheden. Het was al een tijdje geleden dat hij nog een volledige wedstrijd speelde.”

“En net in dat non-stop lopen zit zijn kracht. Ik herinner me nog een wedstrijd met Union SG tegen Charleroi dat ik er hem afhaal na 80 minuten afhaal en dat de verdediger achteraf kwam zeggen van ‘merci dat je er hem hebt afgehaald’. Zo goed was hij daarin, lopen naar alle kanten.”