Leoni reageert voor het eerst op controversiële actie tegen Odoi: "Dat zal ik zeker niet doen, zeker niet met hun fanatieke aanhang"

Théo Leoni stond donderdag in de schijnwerpers, maar niet op de manier die hij had gehoopt. De Anderlecht-middenvelder gooide in de halve finale van de beker tegen Antwerp een bal op het veld om tijd te winnen, wat leidde tot een tweede gele kaart voor Denis Odoi.

Tijdens de competitiewedstrijd tussen Anderlecht en Antwerp scandeerde het thuispubliek de naam van Leoni. Dit om vooral de Antwerp-supporters te jennen.

Na afloop en een 2-0 zege voor paars-wit kwam Leoni even terug op zijn bewuste actie van donderdag. De jonge middenvelder beseft wat hij deed niet kon.

"Wat ik deed, was geen goed voorbeeld voor jonge kinderen. Ik had die bal niet op het veld mogen gooien, maar ik had geen slechte bedoelingen. We speelden de halve finale en het was moeilijk voor ons. Ik wilde gewoon tijd winnen", aldus de middenvelder in Het Nieuwsblad.

De middenvelder gaf ook toe dat hij de confrontatie met Odoi uit de weg ging. “Ik begrijp dat hij gefrustreerd was, daarom ben ik tijdens de rust als eerste naar binnen gegaan en na de wedstrijd als laatste uit de kleedkamer gekomen. Jonas De Roeck gaf me voor de wedstrijd een knuffel en zei dat zijn spelers in dezelfde situatie ook tijd zouden hebben gerekt.”

Lesje geleerd

Leoni heeft alvast geleerd uit zijn actie en belooft donderdag tegen Fenerbahçe niet opnieuw in de fout te gaan. “Dat zal ik zeker niet doen, zeker niet met hun fanatieke aanhang."