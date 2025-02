"Ze hebben er de juiste man op afgestuurd": Ruben Van Gucht gaat tot hilariteit van Paul Herygers wel iets héél bijzonder doen volgende week

Ruben Van Gucht is een veelbesproken figuur. Met zijn handel en wandel, zijn liefdesleven en wat je maar wil. Volgende week zit de man in de jury van de finale van Miss België. En dus werd er gegrapt in de studio van de veldritomkadering.

Het zijn drukke weken voor Ruben Van Gucht, zoveel is duidelijk. Zaterdag is er nog een laatste dubbel weekend cross in Sint-Niklaas (zaterdag) en Brussel (zondag). Miss België Tussendoor moet Van Gucht echter ook nog eens iets heel speciaal doen. "Ik moet na de cross in Sint-Niklaas heel snel vertrekken, want ik zit zowaar - hou je nu vast Paul (Herygers, nvdr) in de jury voor de verkiezing van Miss België", aldus Van Gucht bij Sporza. "Echt waar. Ik moet als de wiedeweerga naar De Panne." Waarop Herygers meteen grapte: "Amai, wat een job. Ze hebben er de juiste man op afgestuurd. Laat zondag weten wat je allemaal hebt meegemaakt. Maar mij 's nachts niet bellen, en hou het veilig." Veilig houden en dag nadien naar Brussel? "Ik denk dat ik wel een en ander zal kunnen vertellen. En ik zal het sowieso veilig houden. Ik denk dat ik ook daar een nacht zal blijven en dan pas zondag naar Brussel zal vertrekken de dag nadien." De verkiezing van Miss België 2025 gaat door op zaterdag 15 februari in het Plopsa Theater De Panne.