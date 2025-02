De laatste maanden voor Antwerp-sterkhouder: hij dringt aan op een vertrek in de zomer

Vincent Janssen lijkt komende zomer zijn afscheid bij Antwerp voor te bereiden. De 30-jarige spits heeft nog een contract tot medio 2026, maar wil een nieuwe uitdaging aangaan.

Zijn toekomst bij de club is onzeker, zeker nu Antwerp financieel moet inbinden. Janssen, een van de grootverdieners binnen de kern, speelt sinds de zomer van 2022 bij de Great Old en was een sleutelspeler in de titelcampagne van 2023.

Toch voelt hij dat de tijd rijp is voor een volgende stap in zijn carrière. Hij zou intern al laten weten hebben dat hij straks andere oorden wil opzoeken.

Bij Antwerp is men zich bewust van de situatie. De club moet de loonmassa afbouwen en een vertrek van Janssen zou financieel ruimte creëren. Daarnaast wordt achter de schermen al gekeken naar potentiële vervangers, mocht de spits effectief vertrekken.

Hoewel Janssen sportief nog steeds een belangrijke rol speelt, is het niet uitgesloten dat Antwerp komende zomer meewerkt aan een transfer. De vraag is welke clubs interesse tonen en of er een financieel haalbare oplossing komt.

De komende maanden worden cruciaal voor Janssen en Antwerp. De spits zal eerst nog een belangrijke rol willen spelen in de play-offs, maar een vertrek in de zomer lijkt steeds waarschijnlijker.