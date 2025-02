Vergadering over competitieformat is afgelopen: één piste is al helemaal van tafel geveegd en daar zullen de grote clubs niet blij mee zijn

De Belgische profclubs kwamen maandag samen in Diegem om over het competitieformat en de verdeling van de tv-gelden te discussiëren. Tot een stemming is het niet gekomen, want een meerderheid zou toch niet gevonden worden op dit moment.

De vijf grote clubs KAA Gent, KRC Genk, Anderlecht, Antwerp en Club Brugge, plus Standard, pleiten voor de invoering van een 'Europees model'. De 'kleinere clubs' zijn hier dan weer resoluut tegen.

De Pro League schoof naast het Europees model ook nog een andere piste naar voren. Een competitie met 16 clubs, en Champions' Play-offs met vier clubs. Met de Europees model zouden de clubs tegen zes ploegen maar één keer spelen en tegen de anderen twee keer.

Dan volgen er nog Play-offs, waardoor er in totaal 34 matchen gespeeld worden, zes minder dan nu het geval is. Dat zorgt voor minder kalenderdruk, iets wat een groot probleem is in België. Play-downs zouden dan verdwijnen terwijl de Europe Play-offs blijven bestaan.

Er werd maandag niet gestemd, wat eigenlijk logisch is. Na een stemming moet er 22 dagen gewacht worden op een volgende. Dat had er dan voor kunnen zorgen dat de beslissing op de Algemene Vergadering van 20 februari niet meer doorging.

Union-CEO Philippe Bormans kwam na de vergadering bij HLN meer uitleg geven. "Er lagen een paar goeie voorstellen op tafel, maar we hebben snel ingezien dat er vandaag geen meerderheid gevonden zou worden. We hebben goeie gesprekken gevoerd en er zijn enkele pistes ontstaan die nu verder zullen worden onderzocht", vertelt hij.

"Wat die precies zijn, daar kan ik nu moeilijk veel over zeggen. Het gaat over het competitieformat, maar ook over veel meer. Stijgen en dalen, Europese inkomsten, solidariteit.. Ieder kijkt daarnaar vanuit z'n eigen ooghoek, en vandaag was er geen meerderheid. Dus moeten we terug naar de tekentafel en kijken wat wel kan."

"Iedereen beseft dat er iets moet veranderen en dat er water bij de wijn zal moeten. We mogen niet alleen naar de eigen standpunten kijken. Als dat kan, kunnen we binnen een paar weken wel landen met een nieuw format denk ik."

Het Europees model dat werd voorgesteld is van tafel geveegd. "Zoals het vandaag op tafel kwam, is ook weer van de tafel af. Ik denk dat er eventueel wel een variant op tafel zou kunnen komen, maar we hebben vandaag vastgesteld dat de twee voorstellen die er vandaag waren niet sterk genoeg waren voor een meerderheid."