Dat belooft: bondscoach Rudi Garcia heeft zeer duidelijk doel met de Rode Duivels

Rudi Garcia mag zich binnenkort gaan bewijzen als bondscoach van België. De Fransman debuteert binnen iets meer dan een maand in het Spaanse Murcia.

Daar neemt hij het op tegen Oekraïne op 20 maart, een uitwedstrijd dus. Drie dagen nadien volgt de terugmatch in Genk. Zo wordt er beslist wie volgend seizoen in poule A van de Nations League speelt.

Domenico Tedesco liet geen goeie indruk achter na het slechte WK en de nog slechtere Nations League-campagne. Garcia moet nu de boel terug op orde krijgen. Tijdens een interview met Pickx+ Sports praatte hij al over de huidige status van de nationale ploeg.

"Ik denk dat België lange tijd de favoriet was", opent Garcia. "Ik denk aan het EK 2016, het WK 2018 en zelfs daarna. In ieder geval, ik hoop dat België op een dag in staat is om terug te keren naar een niveau dat het toen had. Waar alle posities praktisch dubbel bezet waren met topspelers."

"En vandaag zijn we outsiders", stelt de bondscoach vast. "We zijn lang niet meer favoriet, we zijn ook niet langer de nummer 1 op de FIFA-ranglijst. We zijn al lager gepositioneerd dan de 5e plaats. Dus het doel is nu om België opnieuw naar de hoogste plekken van de ranking te brengen", gaat hij ambitieus verder.

"Ik denk dat de status van outsider ons goed van pas kan komen en ons kan helpen om een lager verwachtingspatroon te hebben en om misschien zo minder druk te ervaren. De leiders moeten de jongeren helpen om te gaan met die druk. Maar het figuurlijke gewicht van het shirt van de Belgische ploeg is misschien minder zwaar dan het vroeger was", besluit Garcia.