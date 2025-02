Het loopt nu al niet zoals verwacht voor Atalanta: Charles De Ketelaere en co hebben daags voor de wedstrijd al lastig probleem

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge mag woensdagavond Atalanta ontvangen op Jan Breydel. De Italianen zullen later aankomen dan eerst werd verwacht.

Club Brugge neemt het in de tussenronde van Champions League op tegen Atalanta. Niet meteen de zwaarste tegenstander zou u denken, maar laat u niet vangen. De Italianen wonnen afgelopen seizoen de Europa League.

De finale eindigde zelfs op 3-0 in tegen Bayer Leverkusen, met een hattrick van Lookman. Leverkusen was op dat moment bezig aan een ijzersterk seizoen, eentje voor in de geschiedenisboeken.

Woensdag ontvangt Club Brugge hen, en zo komt Charles De Ketelaere ook weer even thuis. De Rode Duivel genoot zijn jeugdopleiding in Brugge en maakte er zijn debuut als prof. Later werd hij verkocht aan AC Milan en kwam hij na een uitleenbeurt definitief bij Atalanta terecht.

Normaal gezien zouden de bezoekers dinsdag trainen op Jan Breydel. Door de onverwachte en hevige sneeuwval hier gaat dat niet door, meldt Het Laatste Nieuws.

Atalanta traint in Bergamo eerst, voor ze naar België trekken. Daarmee wordt hun persmoment ook zeker twee uur uitgesteld. Club Brugge trotseert de sneeuw wel op dinsdag.