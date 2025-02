Jonathan Lardot is heel duidelijk over discutabele fases van afgelopen weekend: "Wat heeft een aanvaller er aan, die altijd wil scoren, om zich daar te laten vallen"

De arbitrage zorgde afgelopen weekend voor heel wat discussie in de Jupiler Pro League. Toch werden er geen fouten gemaakt volgens scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot.

De fase bij het laatste doelpunt van KAA Gent tegen KV Mechelen, daar werd het meeste over gepraat. Jonathan Lardot sprak zich daarover uit bij Under Review. Hetzelfde deed hij over enkele andere discutabele fases.

Zo beging Rein Van Helden hands in het eigen strafschopgebied, wat de VAR een strafschop vond. Al viel daar wel iets over te zeggen, want hij kreeg een duw in de rug. "Dat is een correct toegekende penalty", oordeelt Lardot.

"Ja, er is een schouderduw. Het is een duel, de bal is in de buurt. Voetbal is een contactsport en er is geen duidelijke duw. Zo zie ik dat in elk geval niet. De verdediger van STVV heeft er geen belang bij om zijn arm in die positie te houden en er is een extra beweging. Die wordt veroorzaakt door het niet-foutieve contact. De uitgestrekte positie van de arm, horizontaal, met die extra beweging… Alle elementen om een penalty te geven zijn aanwezig", is hij duidelijk.

Dan was er ook nog de strafschop in het voordeel van Genk tegen Cercle Brugge. Oh ging neer in het strafschopgebied van de tegenstander, en er zou contact zijn geweest. De VAR greep in en de bal ging op de stip.

"Het is heel feitelijk. Op de beelden zie je dat de spits voorbij de verdediger gaat. De verdediger strekt zijn voet uit en raakt de bal niet. We zien een duidelijk contact aan het scheenbeen. De speler van Genk valt, sommigen zullen zeggen dat hij dit met veel plezier doet. Ik blijf bij de feiten."

"Er is contact, hij valt en daardoor kan hij niet bij de bal: penalty", is Lardot duidelijk. "Wat heeft een aanvaller er aan, die altijd wil scoren, om zich daar te laten vallen."