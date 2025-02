"Stressmoment bij de VAR": Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot komt met deze opvallende uitleg over VAR-chaos tijdens Gent- KV Mechelen

Vrijdagavond was KV Mechelen-coach Besnik Hasi in alle staten. Op het einde van de partij werd een doelpunt goedgekeurd, waar héél veel discussie over ontstond. Volgens scheidsrechterbaas Jonathan Lardot werden er geen fouten gemaakt.

KAA Gent speelde vrijdagavond met 3-3 gelijk tegen KV Mechelen. Vooral om die late gelijkmaker was er veel te doen. Het leek op offside, maar het doelpunt werd goedgekeurd. De VAR keek nadien maar liefst 9 minuten naar de beelden om een lijn te trekken, om dan toch de beslissing van de ref te volgen.

"Negen minuten is extreem lang", opende Lardot bij Under Review. "Er is geprobeerd een coherente lijn te trekken ten opzichte van de bal, de aanvaller en de verdediger, die er misschien nog bij betrokken is. Dat leverde de eerste lijn op die werd getoond op tv. Daar stond hij inderdaad geen buitenspel. Dan kwam er een stressmoment bij de VAR", gaat hij verder.

"Ze wilden een tweede lijn trekken, maar dat lukte niet goed. Eentje die helemaal niet overeenkomt met de realiteit", geeft Lardot toch toe. "Er is een fout gebeurd bij het trekken van die lijn. Na de match heb ik gevraagd om de juiste lijnen nog eens te trekken, zonder de stress van de match en zonder rekening te houden met wat er voordien was gebeurd."

"Ik vroeg het aan verschillende personen die niet betrokken waren bij de match. Met de technologie kwamen we tot dezelfde discussie: de lijnen raken elkaar. Dat betekent dat ten opzichte van de posities van de bal en de aanvaller, de lijnen elkaar raken, zelfs als er ingezoomd wordt. Dat wil zeggen dat we, volgens het VAR-protocol, de beslissing op het veld en van de assistent moeten volgen."

Dus, ondanks het feit dat de lijn niet juist was, wil Lardot niet zeggen dat er een fout gemaakt werd. "We hebben geen fout gemaakt, ook al is het gevoel dat hij buitenspel staat. We moeten ons baseren op de technologie die we hebben. Volgens de beslissing op het veld waren we verplicht om de goal toe te kennen." Benieuwd wat de reactie van Besnik Hasi hierop zou zijn...