Blamage op komst? Union tegen Ajax mogelijk in buitenland... omwille van drie matchen in november

De Europa League-wedstrijd tussen Union en Ajax dreigt morgen niet in het Koning Boudewijnstadion door te gaan vanwege de erbarmelijke staat van de grasmat. Door de recente regen en sneeuwval is het veld, dat al in slechte staat was, er nog slechter aan toe.

UEFA heeft Union daarom gevraagd om een alternatieve locatie te zoeken, maar dat blijkt in België niet eenvoudig. Clubs zoals Standard, OHL en Antwerp spelen dit weekend thuis, waardoor hun stadions niet beschikbaar zijn. Hierdoor blijft het Koning Boudewijnstadion voorlopig de enige optie, maar vandaag volgt definitief uitsluitsel over de bespeelbaarheid van het veld. Als het veld ongeschikt wordt verklaard en Union geen alternatief vindt, beslist UEFA waar de match gespeeld wordt – en dat kan zelfs in het buitenland zijn. De Brusselse sportdienst doet er alles aan om de wedstrijd toch op de Heizel te laten doorgaan. "We hebben het onder controle", zegt directeur Pierre Clam in HLN. "Met blazers hebben we al het water proberen weg te halen van het veld. Alleen... We kunnen geen mirakels verrichten, hé. We hebben geen UV-lampen, geen veldverwarming..." Het probleem met de grasmat ligt bij de intensieve belasting van het veld in november, toen er drie wedstrijden in één week plaatsvonden. Dat heeft de mat zodanig beschadigd dat hij nu nauwelijks hersteld raakt, zeker met de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken. Voor het Belgische voetbal en de stad Brussel dreigt een blamage als een Europese topwedstrijd moet worden uitgeweken naar het buitenland. Union wacht in spanning af of het Koning Boudewijnstadion alsnog bespeelbaar wordt verklaard, of dat UEFA een noodoplossing buiten België moet zoeken.





Volg Union SG - Ajax live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (13/02).