Chaos in Brussel: Ajax maakt zich grote zorgen om veld dat veiligheid niet kan waarborgen

Francesco Farioli en Steven Berghuis waren vandaag aanwezig op de persconferentie om de wedstrijd van Ajax tegen Union te bespreken. Het grootste deel van het gesprek ging uiteraard over de staat van het veld.

Aan Steven Berghuis werd meteen gevraagd naar zijn mening over het veld. "Er is weinig gras, hé. Ik heb al beter velden gezien. Een paar jaar geleden speelde ik hier nog met Oranje tegen België, en toen was het veld beter", zei de Ajax-speler in Sporza.

"Het is wat het is. Het wordt een ander spelletje, zullen we maar zeggen", besluit Berghuis.

De Nederlander merkte ook op dat beide teams last zullen hebben van het slechte veld. "Union speelt hier ook niet elke week", voegde hij eraan toe.

Zorgen om spelers

Ook trainer Francesco Farioli deelde dezelfde zorgen over het veld en benadrukte de gezondheid van zijn spelers. "We maken ons vooral zorgen om de fitheid van de spelers. We hebben al blessures, zoals die van Jordan Henderson. Het is zonde om op zo'n veld te spelen", legde de coach uit.

Farioli voegde eraan toe dat het slechte veld de voorbereiding van zijn team beïnvloedde. Hij stelde dat, ondanks de omstandigheden, Ajax zich moest aanpassen en een goed resultaat moet behalen.