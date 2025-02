Club Brugge deed iets heel opvallend en ongewoon: "Je moet je woord houden"

Ardon Jashari heeft na amper zes maanden bij Club Brugge zijn contract verlengd. De Zwitserse middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van FC Luzern, ontpopte zich tot een absolute sleutelspeler. Directeur Dévy Rigaux blikt terug op zijn transfer en verklaart waarom de club nu al met een verbeterd

Rigaux heeft een leuke anekdote over de transfer van Jashari. "Toen ik in Zwitserland was voor de onderhandelingen, speelde Luzern tegen Servette. Jashari speelde niet zijn beste match en onze Chief Legal Officer, Thomas Delameillieure, had hem nog nooit gezien. Hij zei: ‘Dévy, het is je eerste transfer, ben je wel zeker?’ Maar onze scouting en ik waren overtuigd. In alles wat ik zag, was hij één en al Club Brugge", vertelt Rigaux in HLN.

Niemand had verwacht dat Jashari zo snel zo belangrijk zou worden. "No way", geeft Rigaux eerlijk toe. "Wat me wel meteen opviel, was zijn honger om te slagen. Zijn lerend vermogen en werkethiek sprongen er echt uit. Dat gaf het vertrouwen dat hij zou passen bij onze clubcultuur."

Dat Club Brugge na zes maanden al een contract openbreekt, is ongezien. "Je kan zeggen: ‘Hij ligt onder contract tot 2028, er dient niets te gebeuren’. Maar het gaat over het gevoel dat je een speler wil geven. Wij kunnen vaak niet het beste financiële project voorleggen, maar we bieden wel een duidelijk traject. We beloven spelers dat ze beloond worden als ze goed presteren – en dan moet je ook je woord houden."

De club paste dezelfde strategie al toe bij Ordóñez. "Ordóñez wist vorige zomer dat hij nog niet zou vertrekken, maar dat een grote stap later zou volgen. Die gesprekken moet je voeren vóór er een club komt aankloppen, anders is het te laat. Bij Osuji was dat net zo: hij had betere financiële aanbiedingen, maar wij boden het beste project."

Jashari zelf twijfelde niet aan een langer verblijf. "We hebben het erover gehad, maar hij is één en al focus", zegt Rigaux. "Zijn contractverlenging was op een namiddag beklonken. Na de match tegen Genk stuurde hij me: ‘De finale in mei!’, met een emoticon van een beker erbij. Vandaag denkt hij maar aan één ding: prijzen pakken met Club Brugge."