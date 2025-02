Club Brugge legt uit waarom ze geen aanvallende versterking gingen halen: "Dat zou een teken van zwakte zijn"

Bij Club Brugge was er na de wintermercato kritiek van de achterban, maar Director of Football Dévy Rigaux blijft bij het gevoerde beleid. "Ik ben blij dat we bepaalde zaken hebben opgelost", zegt hij.

“We lieten Sowah, Boyata en Zinckernagel gaan en kregen voor iemand met een aflopend contract nog een mooie transfersom. De transfer van Skov Olsen was het juiste moment en hij vertrok naar een topcompetitie", zegt Rigaux in HLN.

Toch bleef een vervanger voor Skov Olsen uit, wat bij de fans voor onbegrip zorgde. Rigaux verduidelijkt: “We wisten wie we wilden, maar dat is niet gelukt. De prijs klopte niet of de speler was al elders naartoe gegaan. We blijven trouw aan ons model: spelers moeten zich hier ontwikkelen. Talbi doet dat fantastisch.”

Sommigen vrezen dat het nu dunnetjes is op de flanken, maar Rigaux ziet dat anders. “We zijn ervan overtuigd dat we voldoende gewapend zijn om kampioen te spelen. Vetlesen was vorig jaar basisspeler bij de titel en kan dat perfect invullen. En we hebben ook Shandre Campbell, die zich goed ontwikkelt bij NXT.”

De kritiek dat Club Brugge te weinig investeert, wuift Rigaux weg. “We wilden iemand op de flank, maar niet zomaar. Wintertransfers zijn vaak correcties en niet altijd succesvol. Iemand halen zonder overtuiging zou een teken van zwakte zijn.” Hij begrijpt wel dat de fans vragen stellen, zeker na mindere matchen. “Maar we blijven de beste offensieve ploeg in België. Nu we minder matchen per week spelen, blijft de energie in de kleedkamer goed.”

Over Gustaf Nilsson, die wisselend presteert, is er ook veel discussie. “Hij heeft 9 goals en 5 assists in 17 matchen, beslissend om de 92 minuten. Ja, er is progressie mogelijk, maar hij past in het Club-DNA. Samen met Jutglà en Vermant hebben we een sterke aanval. Met deze groep kunnen we opnieuw kampioen worden.”