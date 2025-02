Coach Atalanta looft Club Brugge: "Ze zijn anders dan waar we al tegen hebben gespeeld"

Straks Staan Club Brugge en het Atalanta van Gian Piero Gasperini recht tegenover elkaar in de eerste ronde van de knock-outs in de Champions League. Gasperini spreekt voor de wedstrijd alvast vol lof over de Bruggelingen: "Ze zijn gewend om te winnen."

De dag voor de wedstrijd tussen Atalanta en Club Brugge kwam de Belgische pers bijeen in de perszaal van Jan Breydel om te luisteren naar Charles De Ketelaere en coach Gasperini. Die laatste was alvast zeer lovend voor Club. Jong en intens "We hebben Club Brugge al een paar keer aan het werk kunnen zien, aangezien dit seizoen al eens tegen AC Milan en Juventus speelden", vertelt de ervaren Italiaan, die al sinds 2016 aan het roer staat van de Italiaanse eersteklasser. Dat Gasperini Club allesbehalve onderschat, is al snel duidelijk: "Ze zijn niet zoals de tegenstanders waartegen we de laatste tijd hebben gespeeld. Het is een jonge ploeg die met een hoge intensiteit spelen." Wanneer je denkt dat je de bovenhand hebt, is Club daar weer "Net als alle andere ploegen die deelnemen aan de Champions League is Club Brugge het gewoon om veel te winnen in de eigen competitie. Dit soort teams valt met veel spelers aan en wanneer je denkt dat je de bovenhand hebt, zijn ze daar weer", waarschuwt Gasperini. Dat een trainer met de ervaring van de Italiaan zijn tegenstander niet (openlijk) onderschat, is natuurlijk niet abnormaal. In Italië moesten ze eens lachen met de lofzang van Gasperini: "Altijd bij de les, die Gasp", werd er gegrapt.





