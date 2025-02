De grote terugkeer is voor deze week! Anderlecht heeft plan met Jan Vertonghen, die nog heel belangrijk moet worden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jan Vertonghen is klaar voor zijn comeback na negen maanden blessureleed. De kapitein van Anderlecht reist mee naar Turkije voor het Europa League-duel tegen Fenerbahçe en maakt deze week zijn rentree. Donderdag of zondag tegen Charleroi zou hij weer op het veld kunnen staan.

Zijn terugkeer liet langer op zich wachten dan gehoopt. In december zat hij voor het laatst in de selectie, maar speelde niet. Net toen hij in januari weer fit leek, verstuikte hij zijn enkel op training. Een blessure die hem weken aan de kant hield en zelfs tijdelijk op krukken zette.

Vertonghen werkte hard aan zijn herstel en sloot opnieuw aan bij de groepstrainingen. Hij bouwde zijn intensiteit op zonder terugval. Sneller dan verwacht lijkt hij nu speelklaar.

Donderdag tegen Fenerbahçe of zondag tegen Charleroi kan hij zijn eerste minuten sinds vorige zomer maken. In Istanbul wacht hem een weerzien met José Mourinho, zijn voormalige coach bij Tottenham. Edozie reist eveneens mee, maar zijn inzetbaarheid blijft onzeker.

Zijn terugkeer zou een einde maken aan een moeilijke periode. Sinds hij in de play-offs tegen Union uitviel, speelde hij slechts twee van de 43 wedstrijden voor Anderlecht. Lies- en achillespeesproblemen hielden hem lang aan de kant, gevolgd door de enkelblessure.

Een fitte Vertonghen is een opsteker voor Anderlecht. Coach Hubert krijgt extra opties in de verdediging, waar ook Adryelson, Simic en Hey strijden voor een basisplaats. De club wil hem in topvorm krijgen voor de play-offs en de bekerfinale tegen Club Brugge op 4 mei.