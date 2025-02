Griekenland onderneemt opvallende actie om Karetsas te overtuigen, Vincent Mannaert aan zet

De Griekse nationale ploeg schakelt een versnelling hoger in de strijd om Konstantinos Karetsas te overtuigen om voor hen te kiezen. Volgens Sport-FM reist bondscoach Ivan Jovanovic eind februari naar België, samen met Torosidis en Salpingidis, om met de jonge spelmaker van Genk te praten.

De twee laatsten zijn ex-internationals en zullen als extra overtuigingsmiddel ingezet worden. Karetsas, een 17-jarige aanvallende middenvelder, geldt als een van de grootste Belgische talenten.

Ondanks dat hij nog niet wekelijks in de basis staat bij Genk, twijfelt niemand eraan dat hij een grote toekomst heeft. Hij heeft de keuze tussen België en Griekenland, en beide bonden proberen hem aan boord te halen.

Bij de KBVB wordt zijn dossier als prioritair beschouwd. België staat voor een generatiewissel, en met het naderende afscheid van Kevin De Bruyne is er nood aan een opvolger die nu al klaargestoomd kan worden. Youri Tielemans en De Bruyne zelf doorliepen een gelijkaardig traject, waardoor de Belgische bond er alles aan wil doen om Karetsas te overtuigen.

Toch heeft Griekenland een troef in handen. Karetsas heeft Griekse roots en ook de Ethniki ziet in hem een sleutelspeler voor de toekomst. Met een persoonlijke aanpak hoopt Jovanovic hem te overtuigen dat hij een grotere rol kan spelen in de Griekse nationale ploeg dan bij de Rode Duivels, waar de concurrentie moordend is.

Voor België wordt het een race tegen de tijd. De KBVB beseft dat Karetsas nu overtuigen hen veel kopzorgen kan besparen. De keuze ligt uiteindelijk bij Karetsas zelf. Kiest hij voor de sportieve zekerheid en een prominente rol bij Griekenland, of zet hij in op een Belgische toekomst met de Rode Duivels? Eind februari zou er meer duidelijkheid kunnen komen over zijn beslissing.