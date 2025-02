Intensieve controles, pendeldienst van 4 uur voor de wedstrijd: Anderlecht-supporters koud ontvangen in Istanbul

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht reist deze donderdag af richting Fenerbahçe en voor de eerste keer sinds de incidenten in op het veld van Real Sociedad worden ze vergezeld door hun supporters. Maar de Turkse autoriteiten nemen strenge voorzorgsmaatregelen.

Korte samenvatting van wat er gebeurde tijdens de wedstrijd in het San Sebastian: Ondanks de verrassende overwinning van Anderlecht tegen Real Sociedad, verpestte een deel van de paarse supporters het feest door Spaanse supporters te provoceren en aan te vallen, schade toe te brengen aan het stadion en stoelen en pyrotechnisch materiaal naar nabijgelegen tribunes te gooien.

De club greep in door de Mauves Army (de belangrijkste ultra-groep, waarvan sommige leden als verantwoordelijk werden geïdentificeerd) te straffen met een verbod voor drie uitwedstrijden in eigen land. De UEFA bevestigde dit in Europa: geen supporters toegestaan bij de verplaatsingen naar Riga, Praag en Pilsen.

Onofficieel waren er natuurlijk enkele fans van de club aanwezig bij deze wedstrijden,in neutrale kleuren en deze gedroegen zich voorbeeldig. Maar officieel is de wedstrijd van Anderlecht tegen Fenerbahçe de eerste uitwedstrijd met publiek sinds deze incidenten.

Strenge maatregelen

Als resultaat worden de Anderlecht-supporters met argusogen bekeken, met zware maatregelen die doorgaans enkel worden genomen bij de meest verhitte wedstrijden. We hebben de instructies bemachtigd die aanwezig waren voor de Mauves in Istanbul.

Vanaf 14.00 uur zullen de stewards en de ticketingdienst van RSCA aanwezig zijn op de ontmoetingsplaats op het Sultanahmet-plein. En uiterlijk om 15.45 uur moeten alle supporters aanwezig zijn, aangezien de politie een fouillering en controle plant.

Onthoud: Bij ons is de aftrap om 18u45 Belgische tijd, maar in Turkije is het op dat moment al 20u45.

Het doel is natuurlijk om ervoor te zorgen dat er geen slag- of pyrotechnisch materiaal in het stadion wordt binnengebracht. Na navraag blijken dit maatregelen te zijn die door de Turken zijn genomen, niet door de UEFA.

De pendelbussen vertrekken om 16.45 uur naar het stadion, met een reistijd van een uur. Men moet ook opletten om in de juiste van de 6 pendelbussen te stappen, een supporter die zich vergist van bus wordt niet meer toegelaten in het stadion!

Paars-witte onvrede

Aan de kant van de Anderlecht-supporters is men niet blij met deze zeer strenge maatregelen, die hen dwingen om zeer vroeg naar de ontmoetingsplaats te gaan en meer dan drie uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn in het stadion. Na de wedstrijd zal het ook alleen mogelijk zijn om het stadion te verlaten via de voorziene pendelbussen.

Natuurlijk kan men betreuren dat er dergelijke strengheid is, maar men kent ook de passie en soms de excessen van de Turkse tribunes. Als het scenario van in Real Sociedad zich herhaalt, kan dat dramatische gevolgen hebben. Laten we hopen voor de Anderlecht-supporters dat er snel andere, minder delicate verplaatsingen zullen zijn...