Kan Gent "de man van 100 miljoen" afstoppen? "We hebben al getoond dat we grote teams kunnen kloppen"

Na een minder einde in de League Phase van de Conference League, moet AA Gent eerst voorbij het Real Betis vooraleer ze tot de laatste 16 behoren. Alleen heeft de Spaanse subtopper er sinds januari er een dure vogel bij gekregen, namelijk de Braziliaanse vleugelspeler Antony

Gent heeft de netelige positie waarin het zich in de Conference League bevindt, louter aan zichzelf te danken. Het won op de laatste speeldag van de League Phase niet van het Noord-Ierse Larne FC, dat 0 punten telde voor die wedstrijd.

Door dat verlies plaatste het zich niet rechtstreeks bij de laatste 16 en moeten ze het nu opnemen tegen een Spaanse subtopper als Real Betis. En om het allemaal nog somberder te maken: Mits Gent er in slaagt om door te stoten, wacht in de volgende ronde het Portugese Vitória Guimarães of gedoodverfde winnaar Chelsea.

Real Betis is een van de beste ploegen in deze competitie

Kleppers van formaat

Maar aan de laatste 16 kan Gent pas denken als het over twee wedstrijden kan winnen van Real Betis. De ploeg uit Sevilla staat pas 11de in de eigen competitie, maar dat neemt niet weg dat de ploeg niet over spelers van een ferm kaliber beschikt. Met spelers als Isco, Lo Celso en Vitor Roque beschikt Betis over enkele kleppers van formaat.

100 miljoen

En januari hebben de Spanjaarden er een klepper extra bij gekregen. De Braziliaan Antony werd ingeleend van Manchester United. De rechtsbuiten werd twee seizoenen geleden door de Engelse topclub binnengehaald voor maar liefst 95 miljoen binnengehaald. Met bonussen liep dit zelfs op tot meer dan 100 miljoen.

Ondanks het hoge prijskaartje liep het wat stroef voor de Braziliaan bij zijn nieuwe club. In bijna 100 wedstrijden scoorde hij slechts 12 keer en gaf hij 5 assists. Nu zal de dribbelkont proberen om zijn vorm van weleer terug te vinden tijdens zijn huurperiode in Spanje.

Prijzenpakkers

Of AA Gent Antony en co uit de Conference League kunnen wippen, weten we pas volgende week. Danijel Milicevic heeft alvast vertrouwen in zijn Gent: "Real Betis is een van de beste ploegen in deze competitie. Ze hebben veel spelers die al verschillende prijzen hebben gewonnen."

Maar wij zijn AA Gent en spelen al tien seizoenen op rij Europees. In het verleden hebben we al laten zien dat we grote teams kunnen kloppen. Dit zijn de matchen waarvoor je het doet."

Alvast goed nieuws voor Gent: Centrale verdediger Tsuyoshi Watanabe is hersteld van zijn blessure en kan weer opgesteld worden. Ook Pieter Gerkens zit opnieuw in de selectie, maar die heeft nog wat last aan de enkel, dat meldt Het Laatste Nieuws.