Langdurig verblijf bij Standard of terugkeer naar Genk? Andi Zeqiri vertelt meer over zijn toekomst

Andi Zeqiri doet het dit seizoen uitstekend bij Standard. Maar zullen de Rouches het zich kunnen veroorloven om hem te houden?

Deze zomer verloor Ivan Leko zijn aanvallers Wilfried Kanga en Kelvin Yeobah, die allebei werden uitgeleend aan andere clubs. Met Andi Zeqiri huren ze alvast een waardige vervanger.

Standard heeft een optie om Andi Zeqiri aan het einde van het seizoen definitief over te nemen voor iets minder dan drie miljoen euro. Dit bedrag is aanzienlijk, vooral gezien de huidige financiële situatie van de club. Maar het zou de moeite waard kunnen zijn, aangezien Zeqiri al 9 doelpunten heeft gescoord en 4 assists heeft gegeven. Gezien de zwakke aanvallende cijfers van het team, is dit een kans die ze niet willen laten liggen.

Welke toekomst kiest Andi Zeqiri?

De partner van Standard, Circus Daily, vroeg hem of hij langer dan dit seizoen zou willen blijven. Zijn antwoord was duidelijk: "Ja, natuurlijk. De liefde die de mensen me hier geven is erg belangrijk. Ik voel me hier thuis, het is normaal om te willen blijven."

Hij begrijpt echter dat hij niet alles in eigen handen heeft: "Er zijn veel factoren die meespelen. Ondertussen geef ik 200% en we zullen zien wat er aan het einde van het seizoen gebeurt."

Zeqiri, die nog officieel bij Genk speelt, werd ook gevraagd naar de verdedigende speelstijl van zijn team. "Ik heb me aangepast aan de speelwijze. Natuurlijk ben ik een aanvaller, ik hou ervan om de bal te hebben, te scoren en kansen te creëren. Maar als we op deze manier punten halen en ik doelpunten maak, moeten we het plan volgen en in onszelf geloven."