Vandenbempt schat de kansen van Club Brugge in en heeft er geen goed oog in

Club Brugge kijkt vanavond in eigen huis het Atalanta van Charles De Ketelaere in de ogen. Peter Vandenbempt weegt de kansen van Club tegen de Italiaanse topclub af: "Als Club Atalanta uitschakelt, dan heeft het ongelooflijk gestunt."

In de heenronde van de Qualification Round in de Champions League ontvangt Club Brugge het Italiaanse Atalanta, dat derde staat in de Serie A. De ploeg uit Bergamo is bezig aan een topseizoen, nadat het vorig jaar de Europa League-finale won tegen Bayer Leverkusen.

Stabieler Club

Via Sporza Daily neemt sportjournalist Peter Vandenbempt de kansen van Club Brugge onder de loep. "Club Brugge is dit seizoen stabieler dan enkele seizoenen geleden", vertelt hij. "Ze hebben zeker geluk gehad, maar ik heb niet het gevoel dat ze in sommige wedstrijden overrompeld zijn."

Ook voormalig middenvelder van Cercle Brugge, Hannes Van Der Bruggen strooit met lof over de aartsrivaal: "De prestatie tot dusver in deze Champions League verdient niet anders dan complimenten."

Te hoog gegrepen

Maar toch gelooft Vandenbempt niet dat Club veel kans maakt tegen de Italianen: "Op papier zijn ze te hoog gegrepen voor dit Club Brugge, ze hebben spelers als De Ketelaere, Lookman, Retegui,... Ze zijn veruit favoriet, ook al kennen ze een mindere periode."

"Atalanta mag dan wel veel risico's nemen, toch blijft het een ongelooflijke stunt moest Club dit Atalanta uit de Champions League stoten", besluit Vandenbempt.