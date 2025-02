Mourinho haalt weer uit voor de match tegen Anderlecht: "Mensen weten niet waarover ze praten"

Tijdens een persconferentie blikte José Mourinho samen met de Turkse pers vooruit op de wedstrijd van Fenerbahçe tegen Anderlecht. Al ging het niet al te veel over de wedstrijd zelf. De Portugees uit al een tijdje kritiek op het Turks voetbal: "Mensen weten niet waarover ze praten."

"Thuis of uit, dat zie ik nooit echt als een voordeel", vertelt Mourinho tijdens zijn persconferentie ter voorbereiding van de match tegen Anderlecht.

De heenwedstrijd wordt gespeeld in Turkije, al kan dat "The Special One" weinig schelen. "Zeker nu de regels over uitdoelpunten veranderd zijn, kijk ik niet meer naar wie waar speelt. We spelen één lange wedstrijd van 180 minuten, die pas echt beslist in de terugwedstrijd", vertelt de Portugees.

Bibberend gekwalificeerd

Het plaatsen voor de knockouts in de Europa League liep niet bepaald van een leien dakje voor Fenerbahçe: "We hadden een ongelooflijk moeilijke kwalificatie. Veel blessures, lastige affiches. Het waren geen simpele omstandigheden om de nodige punten te pakken, al is het tot de laatste seconden bibberen geweest", getuigt Mourinho.

Al blijft de Portugees vol lof over de competitie: "De spelers moeten niet extra gemotiveerd worden voor een knock-outmatch in Europa. De knock-outs zijn prachtig. Emotie, spanning... Een grotere motivatie is niet nodig."

A Special One

Veel meer woorden maakte Mourinho niet vuil aan het aanstaande duel met paars-wit. Wanneer de Turkse journalisten door begonnen te vragen over zijn kritiek richting het Turks voetbal, leek de Special One op dreef. Hij liet zich al eerder ontglippen dat hij niet te spreken was over het niveau van de arbitrage en, moest hij alles op voorhand hebben geweten, hij misschien nooit naar Turkije was gekomen.

Wanneer er werd gevraagd naar de aanstaande clash met het Galatasaray van Dries Mertens en co, reageerde Mourinho: "Ik ga tonen dat ik 'A Special One' ben, niet 'The Special One'. Die ene match gaat mijn carrière niet bepalen, het is een carrière van 25 jaar."

Schuld van het voetbal

Bij het kiezen van zijn elftal die het zullen opnemen tegen Anderlecht, zal Mourinho zich ongetwijfeld met de handen in het 'grijze) haar hebben gezeten. De Turkse ploeg kampt met een heleboel blessures, waarvan vele in de verdediging.

De Portugees zal het tegen Anderlecht moeten doen zonder namen als Diego Carlos, Oosterwolde, Soyuncu en Djiku. Ook doelman Livakovic, die indruk maakte op het wk in Qatar, ontbreekt tegen de Brusselaars.

Maar het is niet de eerste keer volgens Mourinho: "Mensen weten niet waarover ze praten. Op dit moment een jaar geleden hadden we dubbel zo veel blessures. Nu valt het gewoon op, omdat het vooral verdedigers zijn", vertelt hij. "Er is geen schuldige, al zeker de dokters niet. De intensiteit ligt hoger, er wordt meer gelopen en ze krijgen minder tijd om te herstellen. Het is de schuld van het voetbal."