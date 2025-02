Anderlecht komt straks in de hel van Fenerbahçe terecht: tegenstander krijgt geweldige boost die het paars-wit nog moeilijker maakt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht zal straks in de hel van Fenebahçe worden ontvangen. De spelers zullen ongetwijfeld onder de indruk zijn...

Anderlecht kijkt straks Fenerbahçe in de ogen in de Europa League. Voor de heenwedstrijd van de tussenronde reizen David Hubert en zijn troepen naar Turkije.

Daar mogen ze zich verwachten aan de hel van Fenerbahçe, en paars-wit krijgt het volledige pakket. Het Laatste Nieuws meldt dat het stadion van de tegenstander volledig is uitverkocht.

Reken die 12e man er dus maar gerust bij, want 50.000 Turkse supporters kunnen zeker het verschil maken. Bovendien mogen fans van Anderlecht ook voor het eerst weer Europese verplaatsingen maken sinds de match tegen Real Sociedad.

Toen zorgde wangedrag van de supporters voor een sanctie. Zij zouden donderdagavond met 250 in Turkije zijn.

"Communiceren wordt sowieso moeilijk. Daar zijn we ons van bewust, maar daar zijn we ook op voorbereid. Dat maakt deze Europese duels ook zo interessant", vertelde Ludwig Augustinsson over de fanatieke Turkse supporters.