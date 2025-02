Belgische clubs drie overwinningen verwijderd van absoluut record: Club Brugge laat Europese grootmachten achter zich

Na de overwinning van Club Brugge tegen Atalanta, zou ons land dit seizoen haar hoogste coëfficiëntentotaal ooit kunnen halen. Maar daarvoor zijn nog drie overwinningen nodig van Belgische clubs in Europa. Met nog alle vijf de Belgische clubs actief in Europa, lijkt dit geen onrealistisch doel.

Dankzij de sterke prestatie van Club Brugge tegen Atalanta in de Champions League staan de Belgische clubs dicht bij een hoogste aantal punten op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Nu is het aan Anderlecht, Union en co om dat record binnen te harken.

Bonuspunten

De Europese coëfficiënten worden door het totale aantal punten dat door de Belgische clubs behaald zijn dit seizoen, te delen door het aantal clubs actief in de Europese competities. In het geval van België zijn dat er vijf (Club, Anderlecht, Union, Gent en Cercle).

Daarnaast worden er ook bonuspunten uitgedeeld, afhankelijk van de eindstand in de League Phase. De gunstige posities van onder andere Club Brugge (geplaatst voor knockouts CL) en Cercle (rechtstreeks geplaatst voor laatste 16 Conference League), heeft ons land ook daar wat punten gesprokkeld.

Brugge boven Milan

Moest ons land dat recordaantal coëfficiëntpunten halen, mag het daar zeker Club Brugge voor bedanken. De Bruggelingen hebben de afgelopen jaren een ferme groeimarge laten zien in alle Europese competities.

Als je de punten per club bekijkt, over de laatste 10 jaar, staat Club op een 32ste plek. Over het laatste decennium hebben ze Europees dus beter gepresteerd dan onder andere Feyenoord (38ste), Monaco (41ste) en zelfs AC Milan (34ste). Alleen hebben die niet ieder seizoen Europees gespeeld, in tegenstelling tot Club.

Om de snelle groei van Club Brugge nog meer in de verf te zetten: Als er louter naar de laatste vijf seizoenen wordt gekeken, staat Club zelfs op de 22ste plek met teams als Ajax, Napoli en Tottenham achter zich.

Portugal achterna

In tegenstelling tot heel wat andere ploegen, zijn alle Belgische ploegen nog actief in de Europese competities. Samen met Engeland zijn wij zelfs het enige land in de top 10 dat nog op al haar ploegen kan rekenen in Europa.

Op dit moment staat België achtste op de ranglijst der coëfficënten, maar de ambitie is altijd geweest om op zen minst een plaatsje omhoog te schuiven op die ranglijst. Op dit moment staat Portugal boven ons met meer dan 7.000 punten verschil, een kloof die we dit jaar allicht niet meer zullen overbruggen.