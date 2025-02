De Champions' Play-Offs komen eerder dan verwacht, Standard wacht moeilijke opdracht: Heeft Ivan Leko de code gekraakt om KRC Genk af te stoppen?

Het was een "zeer gemotiveerde" Ivan Leko die donderdag tijdens de persconferentie verscheen. Standard neemt het nu in zijn volgende vijf matchen op tegen vijf virtuele deelnemers van de Champions' Play-offs. Eerste stap: Genk, deze vrijdagavond.

Standard is vertrokken. Gemarkeerd sinds de officiële publicatie van de kalender, begint het waanzinnige programma van de laatste vijf wedstrijden deze vrijdag voor de Rouches, die leider KRC Genk zullen ontvangen. In een in mist gehulde SL16 Football Campus blikte hij vooruit op de match, waarschijnlijk waardoor de troepen in het stadion moeten trainen.

"Het is echt anders. Aan het begin van het seizoen was iedereen bang, ze zeiden dat we punten moesten pakken voor de laatste vijf wedstrijden die onmogelijk zouden zijn. Nu begint het morgen. We zijn super gemotiveerd om te laten zien dat we iets kunnen doen tegen de top 5."

Dat wordt handig voor de training van vandaag 😠pic.twitter.com/OPwGx4rTYv — Loïc Woos (@LoicWoos) 13 februari 2025

Racing Genk is solide, maar Standard heeft in geen van zijn twee uitwedstrijden in de Cegeka Arena in 90 minuten verloren. Ivan Leko en zijn spelers lijken het recept te hebben om de troepen van Thorsten Fink dwars te zitten.

"We beginnen tegen de leider, een team dat leuk is om naar te kijken, met goed voetbal, energie en jeugdigheid. Samen met Club Brugge is het een van de twee beste teams in België. Ze zullen vechten voor de titel en wij zullen proberen hen dwars te zitten."

"We hebben het al gedaan, vooral in de bekerwedstrijd. We waren agressief, het was een goed Standard. Om iets te kunnen doen tegen Genk, moeten ze een mindere dag hebben en wij een topdag. Maar in één wedstrijd hebben we een kans tegen alle teams in België, vooral thuis."

Geen terugkeer in de groep, maar Nathan Ngoy heeft de training hervat

Voor deze wedstrijd kan Ivan Leko nog steeds niet rekenen op zijn geblesseerde spelers. Henkinet, Bates en Calut zijn nog steeds geblesseerd, terwijl Nathan Ngoy deze week de training heeft hervat, maar natuurlijk nog niet klaar is.

"Hij heeft enkele minuten met de groep meegedaan, maar heeft voornamelijk individueel getraind. Ik ben erg blij voor hem, ik heb al gezegd dat hij de meest getalenteerde verdediger in het team is. We zullen zien hoelang het duurt voordat hij op zijn best is, maar er moet hard gewerkt worden, dat is het belangrijkste."