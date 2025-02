Pro League-club wordt rechtstreeks de afgrond ingereden: buitenlandse eigenaar blijft maar bijpassen, maar wat als het stopt?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Je zal maar eens in handen zijn van de City Football Group... Lommel SK zou er in principe moeten bovenuit steken in de Challenger Pro League, maar geld blijkt niet altijd het redmiddel te zijn als je er niet als 'goede huisvader' mee omspringt.

Herinnert u zich nog de uitspraak van Vincent Kompany toen hij bij Anderlecht met een beperkt budget moest werken door de bloedrode cijfers in de boekhouding? "Als je de budgetten bekijkt, zou dat ongeveer moeten overeenkomen met de eindstand. Als je beter doet, heb je het gewoon goed gedaan. Als je slechter doet..." Ongelooflijke transfers voor een tweedeklasser Wel, Lommel SK heeft op papier de duurste kern (13,75 miljoen) en één van de hoogste budgetten van de Challenger Pro League. Met die kanttekening dat de club vorig jaar al 44 miljoen in het rood stond, maar da's geen probleem zolang de eigenaars van CFG er geld blijven inpompen. Je zal ook niet veel tweedeklassers vinden die 3 miljoen voor Jason Van Duiven, 2,8 miljoen voor John Edwin Montano en 2,5 miljoen Joey Pelupessy zullen of kunnen neerleggen. Het is een strategie als een ander, maar dan moet hij wel werken. Op dit moment begint Lommel echter zelfs degradatiezorgen te kennen na zeven verliesmatchen op rij. Nu goed, er zakt er maar eentje en ze hebben nog altijd zes punten voorsprong, maar het is niet wat ze voor ogen hadden bij het begin van het seizoen. Nee, ze wilden zelfs meestrijden voor promotie. Fans willen McCarron buiten Het transferbeleid onder sportief directeur James McCarron blijkt nefast. Ervaren spelers vertrokken zonder volwaardige vervangers, terwijl buitenlandse miljoenenaankopen tegenvallen door blessures of gebrek aan aanpassing. De wintermercato bracht geen beterschap, integendeel: het vertrek van Karim, de beste speler van de reeks, werd sportief zwaar gevoeld, en er kwamen nauwelijks versterkingen bij. Blessures blijven een groot probleem sinds de overname door City Football Group. Spelers als Wuytens en Vetokele zijn chronisch geblesseerd, terwijl anderen zoals Stevanovic en Schoofs maandenlang in de lappenmand liggen. De supporters zijn het beu en eisen het ontslag van McCarron. In het Soevereinstadion bleven ze de eerste 15 minuten van de wedstrijd in de kantine uit protest. Als de City Football Group op een bepaald moment beslist dat het een te grote verliespost is, houdt het op voor Lommel. Dat zit er niet meteen aan te komen, want ze kunnen er nog steeds jonge talenten stallen. Maar dan moeten die wel geld opbrengen. Het is gewoon een duiventil bij Lommel, met een komen en gaan van spelers die al dan niet verhuurd worden om hun transferwaarde op te krikken. Een goede huisvader? Daar trekken de Britten zich blijkbaar niet al te veel van aan.