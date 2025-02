Zomeraanwinst van KAA Gent kon de verwachtingen nog niet inlossen: "Dat gefluit horen geeft met geen fijn gevoel"

Andri Gudjohnsen beleeft zijn eerste seizoen bij KAA Gent nog niet meteen zoals hij dat graag zou willen. De spits is heel zelfkritisch.

KAA Gent beleefde al een heel wisselvallig seizoen, wat ook al voor het vertrek van Wouter Vrancken heeft gezorgd. De Buffalo's staan nog 6e in het klassement, maar zullen moeten vechten tot op de laatste speeldag voor een ticket voor de Champions' Play-offs.

Net als zijn club, beleeft ook Andri Gudjohnsen een zeer wisselvallig seizoen. De IJslander wisselt basisplaatsen af met starten op de bank. In 34 wedstrijden over alle competities heen scoorde de spits nog maar 4 doelpunten.

Bij Het Nieuwsblad beschreef hij zijn seizoen. "Met ups-and-downs. Zoals het team. Uiteraard kijk ik dan ook naar mezelf. Ik ken mijn kwaliteiten, ik kan meer betekenen voor deze ploeg. Ik had er ook meer van verwacht, en ik wilde ook dat het al beter was gelopen."

Voorlopig kon hij de verwachtingen nog niet inlossen, maar Gudjohnsen wil daar verandering in brengen. "Ik ben iemand die wil groeien. Niets menselijk is me vreemd. Het geeft geen fijn gevoel om gefluit te horen."

"Ik was vooral ontgoocheld in mezelf. Fans en hun reactie, dat hoort erbij. Zeker bij een grote club. Daarom koos ik voor Gent. Het was zelfs essentieel in mijn keuze, als ik wil evolueren. Je mag ook geen put graven voor jezelf. Verwachtingen, daar moet je als voetballer mee leven", besluit hij.