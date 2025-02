Daar gaat het indrukwekkende record van Romelu Lukaku: jonge Ier steekt Rode Duivel voorbij

Michael Noonan heeft geschiedenis geschreven door het record van jongste doelpuntenmaker in Europa te breken. Hij scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Molde in de Conference League, waardoor hij Romelu Lukaku van de eerste plaats stootte.

Noonan was gisteren 16 jaar en 197 dagen oud toen hij voor Shamrock Rovers scoorde. Dit maakte de Ier de jongste Europese doelpuntenmaker ooit.

Opvallend was dat het de eerste keer was dat Noonan speelde in een Europese wedstrijd. Hij maakte meteen indruk door zichzelf in de geschiedenisboeken van het Europese voetbal te trappen.

Rode Duivel Romelu Lukaku stond dus tot gisteren in de geschiedenis als de jongste doelpuntenmaker in Europese competities. Op 16 jaar en 218 dagen maakte hij op 17 december 2009 voor Anderlecht het openingsdoelpunt in de Europa League-wedstrijd tegen Ajax.

Naast het record van Noonan zijn er nog meer jonge sterren die een indrukwekkende plaats hebben veroverd in de top 5 van jongste doelpuntenmakers in Europa. Iker Muniain uit Spanje staat op de derde plaats, terwijl Ansu Fati net voor Lamine Yamal op de vijfde plaats staat.

Tot deze week stond Lukaku nog op nummer één in de ranglijst, maar door de prestatie van Noonan is dat nu veranderd. Onze andere landgenoot Jorthy Mokio die gisteren met Ajax nog scoorde tegen Union staat op de vierde plaats.