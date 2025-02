🎥 "Dat heeft iedereen gezien": Analisten vallen in zwijm voor debuut van Belg in Europa League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG verloor met 0-2 van Ajax in de Europa League. Het moment van de avond kwam toch van een Belg: Jorthy Mokio.

Amper 16 jaar is de middenvelder, maar wat een droomdebuut maakte hij voor zijn eerste Europese wedstrijd in het basiselftal. In de 71ste minuut scoorde hij heerlijk met een halve volley.

“Dat was met mijn mindere voet”, lachte Mokio achteraf bij Sporza. “Gewoon lossen! Ik zag die bal aankomen en dacht gewoon: schieten. Eigenlijk is dit niet normaal. Ik dacht ik meer tijd nodig had, maar zoals je ziet. Het kan snel gaan.”

Waar hij speelt, is allemaal gelijk. “Linksachter, verdediger, middenvelder, voor mij maakt het niet uit. Ik wil gewoon op het veld staan en genieten van het spelletje.” Zijn droom: het WK van 2026 halen.

Analisten Wesley Sonck en Gert Verheyen waren achteraf enorm lovend over de prestatie van Mokio. En dat niet alleen om zijn knappe doelpunt.

“Op dat veld de controle kunnen houden, is top”, oordeelde Sonck. “Hij is niet van de kleinste en is dan ook nog eens goed aan de bal. Dat heeft iedereen gezien, hé.”

“Het wordt interessant om het parcours van Mokio te volgen”, vulde Verheyen aan. “Dit vraagt om een snel vervolg. Niet opnieuw enkele maanden met alleen maar wat invalbeurtjes van een paar minuten, maar meteen meer basisplaatsen.”