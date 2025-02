Wilde hij iets goedmaken? Analist doet opvallende vaststelling over scheidsrechter die winnende strafschop aan Club Brugge gaf

Geluk dwing je af, zo zegt men vaak. Dat was precies wat Club Brugge woensdagavond deed tegen Atalanta in de Champions League.

Het was een lichte strafschopfout op Gustaf Nilsson, maar de scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip. Een cadeautje dat Club Brugge maar al te graag aanvaardde.

“Of het een penalty was? Dat is een heel moeilijke. Je kan die fluiten. Als zo'n fout gebeurt op de rest van het veld, wordt die altijd gefloten. De UEFA is streng voor een hand in het gezicht”, zegt Tom Boudeweel bij Sporza.

Maar dit was in de zestien en dan wordt dit toch anders bekeken. “Dan ligt de lat altijd wat hoger, omdat de bestraffing met een penalty zeer groot is. Zeker op het niveau van de Champions League”, gaat de analist verder.

Voor Boudeweel zelf was het te weinig om een strafschop te geven. Toch haalt de analist een opvallende vaststelling over dezelfde scheidsrechter naar boven.

“Deze scheidsrechter heeft vorig jaar ook in de terugwedstrijd van de halve finale van de Conference League, toen Club Fiorentina ontving, een penalty gefloten in de 85e minuut na een hoog been van Mechele. Toen viel het dubbeltje aan de slechte kant en deze keer zal het wel aan de goede kant gevallen zijn.”

Dit seizoen zit het geluk al vaker aan de kant van blauwzwart. Denk maar aan de handsbal van Aston Villa, de owngoal van Celtic en het afgeweken schot van Tzolis tegen Sporting Lissabon.