Eerste echte examen voor Milicevic bij Gent werd grote ontnuchtering: coach komt met rake uitspraken

Als de match tegen Real Betis Sevilla het examen was voor Danijel Milicevic als coach van KAA Gent? Dan is dat niet helemaal gelukt. De tegenstand was natuurlijk ook van een hoog niveau. En dus zal het tegen Beerschot opnieuw uitkijken zijn naar de prestaties van de coach.

Sam Baro gaf deze week nog aan dat Danijel Milicevic vooralsnog een kans krijgt als T1 bij KAA Gent. "We hebben nog altijd geen andere trainer gecontacteerd. We willen hem zijn kans geven en kijken hoe hij evolueert. Momenteel verloopt het positief", klonk het in Het Laatste Nieuws. Beerschot belangrijkste match nu Bij de Buffalo's wilden ze geen deadlines stellen, maar een gehaaste zoektocht naar een nieuwe oefenmeester komt er niet. Dat moet toch een beetje rust geven in de gelederen bij de Zwitserse Bosniër zelf. Milicevic greep terug naar een gekend systeem voor de spelers van Gent en haalde daarmee in de competitie wel al wat succes, onder meer tegen Anderlecht. De match tegen Real Betis Sevilla werd wel een ontnuchtering. Lef tonen in Sevilla De 0-3 nederlaag betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het Europees avontuur. En dus wordt het opnieuw schakelen voor de Buffalo's. "De tegengoals na individuele fouten moeten eruit", besefte hij na de nederlaag tegen de Spanjaarden. Milicevic denkt momenteel niet aan de terugwedstrijd, want de match tegen Beerschot zou wel eens veel belangrijker kunnen zijn met oog op de toekomst. "Daar ligt onze focus op. Daarna moeten we lef tonen in Sevilla en dan weet je nooit."