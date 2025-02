Felice Mazzu laat zich uit over woelwater bij STVV en schuwt de stevige uitspraken niet

Loïc Lapoussin heeft 63 wedstrijden gespeeld onder leiding van Felice Mazzù. Terwijl zijn gedrag bij Union soms bekritiseerd werd - ook al toen de Belgische coach er nog in functie was, hoeft dat niet meteen iets te zeggen over de huidige verstandhouding. Mazzu spreekt over de zaak.

Het is nu al bijna twee weken geleden dat Loïc Lapoussin een speler van STVV is. De Malagassiër heeft dus een coach teruggevonden die hij goed kent, een zekere... Felice Mazzù.

Positief iemand

"Ik ken hem door en door", benadrukt de voormalige coach van Union Saint-Gilloise aan Sudinfo. "Het is een buitengewone en charmante jongen, ongeacht wat er destijds over hem gezegd en geschreven is. Hij is een positief iemand, die misschien een beetje te veel van het leven houdt in de ogen van sommigen. Maar het belangrijkste is dat hij aanwezig is op trainingen en presteert."

De linkermiddenvelder verraste de Belgische coach door een van de beste spelers op het veld te zijn bij zijn debuut: "Tegen Dender was hij een van de besten op het veld en ook de beste volgens de statistieken, terwijl hij bijna twee maanden niet had gespeeld."

Kritiek op gedrag

Een speler wiens gedrag is veranderd in vergelijking met zijn tijd bij Union volgens Mazzù: "Toen was hij 23-24 jaar en nu is hij 28. Hij heeft meer ervaring en volwassenheid opgedaan. Ik voel dat in de gesprekken die we samen hebben. Hij is minder speels, minder onverschillig."

"Dus ja, misschien heeft hij een coach zoals ik nodig die hem begrijpt, die hem een tweede kans wil geven," voegt de in Charleroi geboren trainer toe. "Ik wist dat STVV hem al had gepolst in de zomer en ik kende zijn delicate situatie, dus heb ik erop aangedrongen om hem te laten komen. Met mijn spelers ben ik meer gericht op menselijkheid dan op straf. Ik ga niet iemand wegsturen omdat hij één of twee fouten heeft gemaakt. Met kinderen is dat ook zo: als we iets willen opbouwen, iemand opnieuw willen opbouwen, dan verdient iedereen een tweede kans."