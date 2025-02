Johan Boskamp zet Vincent Mannaert op zijn plaats: "Dat zie ik Club Brugge niet doen"

Club Brugge won deze week zijn heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League van het Italiaanse Atalanta met 2-1. Vincent Mannaert was bijzonder lovend over blauw-zwart, maar Johan Boskamp is het daar niet helemaal mee eens.

Dankzij een discutabele penalty in de toegevoegde tijd trekt Club Brugge dinsdag met een doelpunt verschil naar Bergamo. Daar mag blauw-zwart zich proberen kwalificeren voor een achtste finale tegen Lille of Aston Villa. Voormalig algemeen directeur Vincent Mannaert acht Club Brugge niet kansloos, want hij vergelijkt deze prestaties van blauw-zwart in de Champions League met wat Ajax in 2019 deed. De Amsterdammers misten toen op het nippertje de finale. Boskamp is het niet eens met Mannaert Johan Boskamp ziet echter nog een verschil tussen het huidige Club Brugge en het Ajax van 2019. "Nou, misschien was Vince daar iets te enthousiast. Ajax ging toen met 1-4 winnen op Real Madrid. Dat zie ik Club Brugge nog niet doen", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Maar ze mogen mijn ongelijk bewijzen. Graag zelfs", voegde Boskamp er nog aan toe. Club Brugge zal in Bergamo opnieuw zo sterk moeten spelen zoals het woensdag in eigen huis deed om de achtste finale te halen. En zaterdag moet Club Brugge eerst nog naar STVV. Daar moet blauw-zwart ook weer winnen om de kloof met leider Racing Genk niet nog groter te laten worden. Club volgt voorlopig op negen punten van de Limburgers.





