Lapoussin berouwvol na zijn fouten? "Je kan niet iedereen tevreden stellen"

Loïc Lapoussin maakt zich op voor zijn thuisdebuut bij STVV. Zaterdag neemt hij het in eigen huis op tegen Club Brugge. De middenvelder sprak voor het eerst als Kanarie met de pers en blikte terug op zijn vertrek bij Union, de keuze voor STVV en zijn vastberadenheid om zich te herpakken.

Zijn tijd bij Union kende hoogte- en dieptepunten. Lapoussin hielp de club van 1B naar de top en won in 2024 de Beker van België, maar belandde uiteindelijk in de B-kern. Na twee disciplinaire sancties werd zijn tijd in Brussel afgesloten. STVV greep de kans en haalde hem binnen, mede op aandringen van coach Felice Mazzu. “Ik wilde vooral weer wekelijks spelen, dat is mijn prioriteit,",verklaarde hij.

Een stap terug? Misschien, maar volgens Lapoussin was dit de beste keuze. Zijn plan was om naar het buitenland te trekken, maar met slechts zes gespeelde matchen in een half jaar tijd lag die optie niet meer voor de hand.

Bij STVV krijgt hij de kans om opnieuw zijn waarde te bewijzen en een belangrijke rol te spelen in de strijd tegen degradatie. “Sterke karakters staan op in moeilijke momenten. Daar wil ik bij horen.”

Ondanks de moeilijke periode bij Union verloor hij nooit zijn zelfvertrouwen. “Ik laat me door niemand neerhalen,” klonk het vastberaden. Lapoussin erkende dat het niet makkelijk was, maar hij bleef alles relativeren. “Er zijn mensen die het slechter hebben. Ik mocht nog altijd voetballen, ook al was dat bij de B-kern.”

De middenvelder is zich bewust van de kritiek die hem blijft achtervolgen. “Natuurlijk heb ik fouten gemaakt, maar je kan niet iedereen tevreden stellen", gaf hij toe.