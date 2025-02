Ondanks barslechte match kreeg één Anderlecht-speler véél lof, ook van zijn ploegmaats: "Het is indrukwekkend"

César Huerta (24) maakte zijn Europees debuut voor Anderlech, en hoewel de ploeg met 3-0 verloor van Fenerbahçe, liet de Mexicaan een sterke indruk achter. Zijn vechtlust en fysieke aanwezigheid vielen op

Volgens Théo Leoni legde Huerta uit dat het Mexicaanse competitie extreem fysiek is en dat je sterk moet zijn om daarin te slagen. "Hij is gewend om geraakt te worden en blijft altijd vechten", zegt Leoni in LDH. Dat vechtersinstinct was duidelijk zichtbaar tijdens zijn Europese debuut, waar Huerta zich niet liet intimideren door de ervaren spelers van Fenerbahçe, zoals Dzeko, Skriniar en Kostić.

De directeur sportief beleid van Anderlecht, Olivier Renard, had zijn oog laten vallen op Huerta na een internationale wedstrijd tussen de Pumas en Montréal. "Ik was meteen onder de indruk van hem", vertelde Renard daar eerder over.

Zijn mentaliteit werd geprezen door zijn teamgenoten, waaronder Colin Coosemans. “Het is indrukwekkend, zeker omdat hij donderdag nog ziek was en ondanks dat een dergelijke prestatie neerzette", aldus Coosemans.

Wat Huerta bijzonder maakt, is niet alleen zijn fysieke kracht, maar ook zijn mentale weerbaarheid. “Hij is echt sterk op zijn benen en in zijn hoofd", zegt Coosemans. Zijn vermogen om te blijven vechten en zijn constante intensiteit in het spel vielen op. "Hij kwam met de juiste instelling, en dat is te zien in alles wat hij doet", voegt Coosemans toe.

Huerta’s techniek en balbehandeling sprongen eveneens in het oog. Théo Leoni merkt op dat de relatief kleine lengte van Huerta (1,71m) hem in sommige gevallen juist ten goede komt. “Hij is laag op zijn benen, wat hem in staat stelt om uit situaties te komen die op het eerste gezicht verloren lijken", zegt Leoni.

De reacties van zijn ploeggenoten zijn positief: “Wanneer hij de bal heeft, weet je dat er iets gaat gebeuren", glimlacht Coosemans.